Омбудсмен Татьяна Москалькова потребовала от ООН осудить «терроризм со стороны Украины» в Курской области

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека с требованием осудить «терроризм со стороны Украины».

«Направила обращение Верховному комиссару ООН по правам человека с требованием осудить терроризм со стороны Украины и принять меры к недопущению грубого массового нарушения прав человека», — написала Москалькова.

По ее словам, в результате «варварского нападения на Курскую область со стороны ВСУ» пострадали тысячи мирных жителей.

Она также выразила надежду, что эта информация будет отражена в докладе Управления Верховного комиссара ООН о нарушениях прав человека, который, как ей известно, готовится к выходу в сентябре.

6 августа украинские силы прорвались на территорию Курской области к западу и востоку от погранперехода «Суджа». По мере продвижения ВСУ российские власти начали эвакуировать местных жителей. 10 августа в МЧС России сообщили, что оперативный штаб Курской области временно переселил в безопасные места более 76 тысяч жителей приграничных районов региона. В Минобороны России заявляют, что российские войска «пресекают» продвижение ВСУ, но бои в приграничных районах Курской области продолжаются.

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