CNN: новый лидер ХАМАС Яхья Синвар, избранный после гибели Исмаила Хании, передал Израилю, что хочет перемирия

Новый лидер ХАМАС Яхья Синвар, избранный после убийства предыдущего главы политбюро движения Исмаила Хании, передал через египетских и катарских посредников Израилю сообщение о том, что он хочет перемирия, пишет CNN со ссылкой на израильский источник.

По словам двух собеседников CNN в Израиле, премьер-министр страны Биньямин Нетаниягу готов на заключение сделки независимо от последствий для его правящей коалиции. Но израильские силовые ведомства относятся к готовности Нетаниягу скептически, учитывая сопротивление некоторых крайне правых министров в его коалиции.

Против соглашения выступает министр финансов Бецалель Смотрич, называющий его «капитуляцией». Возражения высказывал и министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир.

Один из источников CNN сказал, что «никто не знает», чего хочет Нетаниягу. Власти США тем временем «ясно дали понять» израильскому руководству, что ждут от него заключения соглашения о прекращении огня во избежание широкой региональной войны, сказал собеседник CNN.

Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания был убит в ночь 31 июля в Тегеране, куда он приехал на инаугурацию нового президента Ирана Масуда Пезешкиана. По данным The New York Times, Хания погиб в результате взрыва бомбы в доме, где он остановился. Официально израильские власти не брали на себя ответственность за гибель Хании. Однако The Washington Post со ссылкой на источники писал, что израильская сторона сразу после убийства Хании связалась с американской и сообщила о причастности к гибели главы политбюро ХАМАС, на что Белый дом отреагировал «с удивлением и возмущением».

После гибели Хании Иран заявил, что Израиль перешел «все красные линии», и пообещал «быстрый и жесткий» ответ. Его в Израиле ожидали в течение полутора недель. 8 августа Politico писал, что администрация Байдена через своих союзников на Ближнем Востоке пытается убедить Тегеран пересмотреть решение об атаке. Вместе с этим США, Египет и Катар в совместном заявлении призвали Израиль и ХАМАС незамедлительно заключить соглашение о прекращении огня и освобождении израильских заложников. Посредники сообщили, что ждут стороны на переговорах 15 августа. Израиль согласился на встречу, ХАМАС пока ответа не давал.

