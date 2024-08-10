Политзаключенный Алексей Горинов рассказал, что ему не предлагали помилование или обмен

Муниципальному депутату из Москвы Алексею Горинову, которого приговорили к семи годам колонии по делу о «фейках» про российскую армию, сообщил, что ему не предлагали «ничего, связанного с обменом или помилованием».

Об этом рассказала группа поддержки Горинова после встречи депутата с адвокатом на этой неделе. По словам сторонников, Горинов узнал об обмене заключенных между Россией и Западом от защитника.

Алексей об этом впервые услышал и очень обрадовался освобождению своих товарищей и невиновных людей. Алексей в шутку сказал, что он теперь старший по политзекам на «зоне». Алексей также сообщил, что к нему никто не приходил и ничего, связанного с обменом или помилованием, не предлагал.

Сейчас Горинов находится в следственном изоляторе № 1 Владимира, где ждет начала судебного разбирательства по второму уголовному делу за разговоры о войне с сокамерниками. Депутату предъявили обвинения по статье об «оправдании терроризма» (часть 1 статьи 205.2 УК).

В июле 2022 года суд в Москве приговорил Алексея Горинова к семи годам колонии, признав его виновным в распространении «фейков» про российскую армию. Поводом для дела стало то, что во время заседания совета депутатов Горинов, среди прочего, предложил объявить минуту молчания «по жертвам происходящей военной агрессии в Украине». Правозащитники «Мемориала» признали Горинова политзаключенным.

Обмен заключенными между Россией и западными странами состоялся 1 августа. США и Германия получили 16 заключенных — граждан этих стран и российских политзаключенных. В РФ вернулись россияне, которых на Западе обвиняли в шпионаже, сотрудничестве с российскими спецслужбами и киберпреступлениях.

Журналист-расследователь Христо Грозев, который принимал участие в подготовке обмена, сообщал, что Горинов входил в первоначальный список для обмена.

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Кто выиграл от сделки между Россией и Западом

Споры об обмене заключенными между Россией и Западом не утихают. Так кто больше выиграл от сделки — Москва, Вашингтон? А может, Берлин? Или вообще — Лукашенко? Вот что думают об этом эксперты