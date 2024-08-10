Один из самых титулованных марафонцев Элиуд Кипчоге не смог финишировать на Олимпиаде в Париже. Больше он не будет выступать на Играх

39-летний кенийский бегун Элиуд Кипчоге не смог финишировать в марафоне (42 километра) на Олимпиаде в Париже, сообщает France 24.

Спортсмен сошел с дистанции после отметки 30 километров. Как отмечает Sports.ru, эту дистанцию он пробежал за 1 час 39 минут 38 секунд и до того, как снялся с соревнования занимал последнее, 77-е место. После этого он повернулся к зрителям и отдал им свои кроссовки.

Кипчоге заявил, что он еще никогда не сходил с дистанции. «Это мой худший марафон», — отметил спортсмен. Он добавил, что нынешняя Олимпиада стала для него последней.

Победителем мужского марафона на Играх в Париже стал 32-летний эфиоп Тамират Тола. Он также установил новый олимпийский рекорд, пробежав дистанцию за 2 часа 6 минут и 26 секунд. Второе место занял бельгиец Башир Абди, отстав от победителя на 21 секунду. Третьим финишировал кениец Бенсон Кипруто (+34 секунды).

Элиуд Кипчоге — двукратный олимпийский чемпион 2016 и 2021 годов в марафоне. Спортсмен также получил бронзовую медаль на Олимпиаде в 2004 году и серебряную медаль на Играх 2008-го на дистанции 5000 метров.

Кроме Кипчоге, два олимпийских золота в марафоне получили лишь два бегуна — эфиоп Абебе Бикила (в 1960-х годах) и выступавший за ГДР Вальдемар Церпински (в 1970-1980-х годах). Трех золотых медалей олимпийских игр в марафоне нет ни у кого.

Читайте также

Леброн делает четвертый трипл-дабл в истории Олимпиад. Победитель стометровки заболевает ковидом — но берет бронзу на 200 метрах Париж-2024. Суперкоротко о том, что происходит на Олимпиаде

Читайте также

Леброн делает четвертый трипл-дабл в истории Олимпиад. Победитель стометровки заболевает ковидом — но берет бронзу на 200 метрах Париж-2024. Суперкоротко о том, что происходит на Олимпиаде