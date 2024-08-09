Мексика отказалась арестовывать Путина по просьбе Украины в случае его приезда в страну

Действующий президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор отклонил просьбу Украины арестовать президента России Владимира Путина, если он приедет в страну 1 октября на инаугурацию следующего главы государства.

Посольство Украины в Мексике 8 августа опубликовало письмо, в котором обратилось к мексиканским властям с просьбой арестовать Путина. В нем отмечалось, что Мексика приглашает на инаугурацию нового президента Клаудии Шейнбаум представителей всех стран, с которыми у нее есть дипломатические отношения.

При этом в посольстве заявили о наличии ордера Международного уголовного суда (МУС) на арест Путина. Мексика признает юрисдикцию МУС, напомнили в украинском посольстве.

«Мы не можем сделать этого. Это зависит не от нас», — заявил на пресс-конференции президент Мексики Андрес Мануэль Лопес, его слова приводит Reuters. Другие подробности агентство не приводит.

17 марта 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Его подозревают в незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию. Аналогичный ордер был выдан в отношении российского детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

Россия не признает юрисдикцию МУС.

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