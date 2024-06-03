В Мексике на выборах президента большинство голосов набрала Клаудия Шейнбаум. Страну впервые возглавит женщина

На президентских выборах в Мексике лидирует представительница правящей партии и мэр Мехико Клаудия Шейнбаум, набравшая по итогам предварительного подсчета более 57,28% голосов. Такие данные приводит Национальный избирательный институт Мексики (INE).

Ближайшая соперница Шейнбаум Ксочитль Гальвес набрала по предварительным данным 30,06% голосов. Следующий за ней кандидат Хорхе Альварес Майнес — 10,3% голосов.

Официальные итоги выборов еще не объявлены. Подсчет голосов, стартовавший в воскресенье вечером после закрытия участков, ведется в течение 24 часов. Однако INE приводит результаты «быстрого подсчета», который призван предоставить гражданам «заблаговременную и точную» информацию о результатах выборов, заявил представитель организации.

Шейнбаум станет первой женщиной-президентом в истории Мексики. CNN называет это «выдающимся достижением для страны, известной своей патриархальной культурой».

Прошедшие выборы стали крупнейшими в истории страны, отмечает CNN. На них были зарегистрированы более 98 миллионов избирателей, а по итогам голосования, кроме поста президента, будут заняты более 20 тысяч выборных должностей.

Клаудии Шейнбаум 61 год, она выросла в еврейской семье. В начале 2000-х годов была секретарем по вопросам окружающей среды в кабинете правительства Мехико, которое возглавлял нынешний президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор. В 2018 году Шейнбаум была избрана на пост мэра Мехико.

В 2007 Шейнбаум стала одним из коллективных лауреатов Нобелевской премии мира в качестве члена Межправительственной группы экспертов по изменению климата. На выборы Шейнбаум шла от левой партии «Морена», ее поддерживал действующий президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор, который по законам страны больше не мог баллотироваться на пост главы.

Основной соперницей Шейнбаум на выборах была также 61-летняя Ксочитль Гальвес — бывший сенатор и представительница оппозиционной правоцентристской коалиции «Сила и сердце за Мексику».