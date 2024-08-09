Дональд Трамп согласился провести дебаты с Камалой Харрис на канале ABC 10 сентября  

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп объявил, что дебаты с вице-президентом Камалой Харрис, баллотирующейся на пост президента от Демократической партии, пройдут на канале ABC 10 сентября.

«Я с нетерпением жду дебатов, потому что считаю, что мы должны внести ясность в ситуацию», — заявил Трамп на пресс-конференции в его резиденции Мар-а-Лаго.

Харрис подтвердила участие в дебатах. «Что ж, я рада, что он, наконец, согласился, — сказала Харрис журналистам в Детройте. — Я с нетерпением жду этого и надеюсь, что он появится».

Трамп настаивал, чтобы дебаты прошли в эфире Fox News 4 сентября, поскольку он судится с ABC и ведущим канала Джорджем Стефанопулосом. В свою очередь штаб Харрис призывал Трампа соблюдать договоренность о дебатах 10 сентября на телеканале ABC, достигнутую ранее.

В конце июня на телеканале CNN прошли дебаты Трампа и Джо Байдена — действующего президента США, собиравшегося переизбраться на новый срок. Для Байдена дебаты оказались провальными, вскоре после них он отказался от участия в выборах и кандидатом от демократов стала Харрис.

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