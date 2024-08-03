Дональд Трамп заявил, что договорился с Fox News о дебатах с Камалой Харрис

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил в своей соцсети Truth, что договорился с телеканалом Fox News о дебатах с вице-президентом США Камалой Харрис, которая собирается баллотироваться в президенты от Демократической партии. По словам Трампа, дебаты могут пройти 4 сентября.

Трамп отметил, что ранее у него были запланированы дебаты с «Сонным Джо Байденом» на телеканале ABC, но их пришлось отменить, поскольку действующий президент США вышел из гонки, а сам Трамп судится с каналом и его журналистом Джорджем Стефанопулосом.

«Дебаты на Fox News пройдут в Пенсильвании, в месте, которое будет определено позднее. Ведущими дебатов будут Брет Байер и Марта Маккаллум, а правила будут аналогичны правилам моих дебатов с Сонным Джо, с которым ужасно обошлись в его партии», — написал Трамп. Он подчеркнул, что дебаты должны пройти в присутствии зрителей.

Президент США Джо Байден объявил 21 июля, что не будет баллотироваться на новый президентский срок. Байден вышел из президентской гонки спустя почти месяц после того, как провалил дебаты с Дональдом Трампом.

Джо Байден поддержал в качестве кандидата от Демократической партии своего вице-президента Камалу Харрис. Ее кандидатуру поддержали многие ведущие демократы, в том числе Билл и Хиллари Клинтон, а также Барак и Мишель Обама. Демократическая партия собирается выдвинуть своего кандидата к 7 августа. Камала Харрис набрала достаточное количество голосов делегатов для выдвижения в качестве кандидата, сообщил 2 августа телеканал CNN.

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