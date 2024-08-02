Камала Харрис набрала нужное число голосов делегатов для выдвижения кандидатом в президенты США

Вице-президент США Камала Харрис набрала достаточное количество голосов делегатов для выдвижения в качестве кандидата в президенты от Демократической партии, пишет CNN.

Голосование за выдвижение Харрис кандидатом в президенты проходит виртуально. Оно началось в четверг, 1 августа, и закончится в понедельник, 5 августа. Объявление о достаточном количестве голосов было сделано на встрече со сторонниками, также проходившей виртуально.

Минимально для выдвижения кандидатом нужно получить голоса 2350 делегатов, которые Харрис уже собрала. В общей сложности, как заявили демократы, за ее выдвижение планируют проголосовать 3923 делегата.

Сама Харрис назвала возможность стать кандидатом в президенты от Демократической партии «большой честью». CNN отмечает, что Харрис станет первой темнокожей женщиной и первой американкой азиатского происхождения, возглавившей список крупной партии.

Кроме этого, как рассказал CNN источник, в выходные Харрис планирует встретиться с кандидатами на пост вице-президента. В их числе издание называет губернатора Миннесоты Тима Уолтца, губернатора Пенсильвании Джоша Шапиро, сенатора от Аризоны и бывшего астронавта Марка Келли, губернатора Кентукки Энди Бешира, министра транспорта Пита Буттиджича и губернатора Иллинойса Джея Роберта Притцкера.

21 июля действующий президент США Джо Байден объявил о снятии с выборов и поддержал своего вице-президента Камалу Харрис в качестве кандидата от Демократической партии. Демократическая партия пообещала выдвинуть своего кандидата к 7 августа, перед Национальным съездом, который пройдет 19–22 августа в Чикаго.

За июль штаб Харрис, по его собственным данным, собрал 310 миллионов долларов пожертвований на кампанию кандидата. Это более чем вдвое превысило сумму в 138,7 миллиона долларов, собранную в июле штабом кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа.

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кто такая камала харрис

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