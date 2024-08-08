Юлия Навальная опубликовала видео, посвященное освобождению 16 российских политзаключенных, в числе которых политики Илья Яшин, Владимир Кара-Мурза, Андрей Пивоваров, а также главы штабов Навального Лилия Чанышева, Ксения Фадеева и Вадим Останин.

Обмен. Историческое событие и надежда на будущее Алексей Навальный

«В самолете, летящем сначала в Анкару, а потом в Кельн, должен был быть и мой муж — Алексей Навальный. Мы рассказывали вам об этом полгода назад — сразу после его убийства в колонии в Харпе. Именно на него должны были обменять сидящего пожизненный срок в Германии киллера из ФСБ [Вадима] Красикова», — говорит Юлия Навальная.

По ее словам, тогда многим показалось, что это невозможно, «но сейчас все предельно очевидно» — и Владимир Путин действительно согласился отдать политзаключенных в обмен на российских шпионов, задержанных за границей. «Одна мысль о том, что Навальный оказался бы на свободе, была для Путина так страшна, что он его убил», — добавила вдова политика.

После гибели Навального в заполярной колонии в Харпе 16 февраля его соратники рассказали, что работали над планом обмена политика на Вадима Красикова — предполагаемого сотрудника ФСБ, осужденного в Германии за убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в Берлине в августе 2019 года.

По словам главы Международного ФБК Марии Певчих, к декабрю 2023 года план по обмену был одобрен. Владимиру Путину предложение обменять Навального передал бизнесмен Роман Абрамович. Вечером 15 февраля Певчих получила информацию, что переговоры «находятся на финальной стадии», а на следующее утро ФСИН сообщила о смерти Навального в колонии. Информацию о том, что такой обмен готовился, подтвердили также американские и немецкие издания, которые писали, что лидеры западных стран были «шокированы» известием о гибели Навального.

После этого обсуждение обмена российских политзаключенных на задержанных на Западе шпионов возобновилось только летом 2024 года. Как рассказывал Reuters, президент США Джо Байден лично убеждал канцлера Германии Олафа Шольца отпустить Красикова. В результате обмена в США вернулись корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович и бывший морпех Пол Уилан, осужденные в России за шпионаж, а также журналистка «Радио Свободы» Алсу Курмашева, у которой американское гражданство — российский суд признал ее виновной в распространении «фейков» про армию.

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