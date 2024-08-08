Reuters: Россия и Китай перейдут на бартер из-за угрозы санкций

Россия и Китай планируют начать торговать по бартеру, пытаясь таким образом ограничить использование банковских систем, которые контролирует США, пишет Reuters со ссылкой на три источника.

После двусторонних задержек платежей между Россией и Китаем, связанных с угрозой санкций со стороны США, появились обходные пути в виде небольших китайских региональных банков, но проблемы с платежами все равно остаются. Бартерная торговля позволит Москве и Пекину уменьшить прозрачность двусторонних транзакций для западных регуляторов и ограничить валютные риски, отмечает агентство.

Две бартерные сделки, связанные с сельским хозяйством, по данным источников Reuters, ожидаются уже этой осенью. О подготовке бартерной схемы сообщил топ-менеджер крупного российского банка, отказавшийся раскрыть подробности. Собеседник в российской промышленной компании рассказал, что обсуждается экспорт металлов из России в обмен на оборудование из Китая.

Бартерная торговля, по словам источника в российском правительстве, предлагает выход из проблемной ситуации с оплатой как подсанкционных, так и гражданских товаров. По его словам, перспективы в этой области не улучшились даже после поездки Владимира Путина в Китай в мае 2024 года.

Прозрачность традиционных схем оплаты собеседники Reuters называют сдерживающим фактором для двусторонней китайско-российской торговли. К тому же, у России и Китая нет механизма прямых платежей. Вариантом для банков, не попавших под санкции, остается SWIFT, но по словам одного из источников, это «международная банковская система, которая полностью прозрачна в том числе для американцев».

Reuters отмечает, что в истории торговли России и Китая уже были бартерные сделки — в 2019 году Пекин согласился обменять партию пальмового масла из Малайзии на сумму почти 150 миллионов долларов на строительные услуги, продукцию из природных ресурсов, а также гражданское и оборонное оборудование.

В Минпромторге России и министерстве коммерции Китая не ответили на запросы агентства о комментарии.

Сложности с проведением транзакций в долларах в китайских банках у российского бизнеса начались еще в конце 2023 года — после указа президента США Джо Байдена, который позволил вводить санкции против банков из третьих стран, если их уличат в помощи российскому ВПК. В начале 2024 года китайские банки начали блокировать и поступления в юанях.

В апреле 2024 года The Wall Street Journal сообщал, что США разрабатывают санкции, которые могут отрезать некоторые китайские банки от мировой финансовой системы, намереваясь таким образом прекратить поддержку российской военной промышленности со стороны Пекина.

Читайте также

Российский бизнес всеми силами пытается обойти санкции и наладить платежи в Китай. В ход идут криптовалюта, банки третьих стран и даже бартер. Почему проблемы все равно сохраняются?

Читайте также

Российский бизнес всеми силами пытается обойти санкции и наладить платежи в Китай. В ход идут криптовалюта, банки третьих стран и даже бартер. Почему проблемы все равно сохраняются?