Камала Харрис, баллотирующаяся на пост президента США от Демократической партии, приняла решение выбрать кандидатом в вице-президенты губернатора Миннесоты Тима Уолца, сообщил 6 августа телеканал CNN со ссылкой на четыре источника. Об этом же пишет Associated Press, ссылаясь на источники. Информацию подтверждают собеседники The New York Times.

Агентство Reuters ранее 6 августа сообщило, что Харрис выбирает между Тимом Уолцом и губернатором Пенсильвании Джошем Шапиро.

В минувшие выходные, 3-4 августа, как сообщало издание Politico, Харрис провела несколько встреч и телефонных бесед с возможными претендентами на выдвижение кандидатом в вице-президенты. По информации издания, в тройку основных претендентов вошли Тим Уолц, Джош Шапиро и сенатор от Аризоны Марк Келли. Всего на роль кандидата в вице-президенты претендовали шесть человек.

Ожидается, что Камала Харрис официально назовет имя своего кандидата в вице-президенты в течение нескольких часов. Кандидат Харрис присоединится к ней на крупном митинге в Филадельфии 6 августа, после чего отправится в турне по основным штатам, сообщает The New York Times.

60-летний Тим Уолц — бывший военный Национальной гвардии США и бывший учитель. Занимает пост губернатора штата Миннесота с января 2019 года.

Команда Камалы Харрис начала искать кандидата на пост вице-президента две недели назад, вскоре после того, как действующий президент США Джо Байден объявил 21 июля, что не будет баллотироваться на новый срок, и поддержал Камалу Харрис как кандидата в президенты от Демократической партии.

Читайте также

Вместо Байдена на выборы почти наверняка пойдет Камала Харрис. Вот что о ней нужно знать Трамп уже заявил, что без труда победит эту «злобную, ужасную женщину»

Читайте также

Вместо Байдена на выборы почти наверняка пойдет Камала Харрис. Вот что о ней нужно знать Трамп уже заявил, что без труда победит эту «злобную, ужасную женщину»