В России начали массово рассылать СМС со словами «Заключай контракт с Минобороны: сразу от 800 тысяч рублей и льготы»

Жители России начали массово получать СМС с призывом отправиться на войну с Украиной. Первым об этом в ночь на 3 августа сообщил директор «Общества защиты интернета» Михаил Климарев. Также об этом написало издание Sota. Кроме того, о таком же СМС рассказал читатель «Медузы».

«Заключай контракт с Минобороны: сразу от 800 тысяч рублей и льготы. Звони 117!» — говорится в сообщении, которое получают россияне с короткого телефонного номера 117.

Sota пишет, что такое сообщение, в частности, получила одна жительница России, объявленная «иностранным агентом». Ее имя не раскрывается.

Минобороны РФ призывает звонить по номеру 117 тем, кто хочет поступить на контрактную службу в российскую армию.

Министерство обороны РФ, как считают западные аналитики, начало активно привлекать в российскую армию контрактников, чтобы восполнить потери, понесенные войсками в ходе вторжения в Украину, при этом не объявляя новую волну мобилизации, которая может спровоцировать недовольство внутри страны.

Президент РФ Владимир Путин 31 июля подписал указ о единовременной федеральной выплате в размере 400 тысяч рублей военным, которые с 1 августа и до конца года заключат контракт на военную службу сроком минимум на год. Путин также рекомендовал главам регионов выплачивать еще 400 тысяч рублей за счет средств самих субъектов.

По оценке «Медузы» на начало июля 2024 года, за два с половиной года полномасштабной войны в Украине погибли 120 тысяч российских военных.

Читайте также

120 тысяч российских военных погибли в Украине за два с половиной года. Темпы потерь растут: каждый день обходится ВС РФ в 200–250 смертей Наша новая оценка потерь ВС РФ — и что она говорит о ходе войны

Читайте также

120 тысяч российских военных погибли в Украине за два с половиной года. Темпы потерь растут: каждый день обходится ВС РФ в 200–250 смертей Наша новая оценка потерь ВС РФ — и что она говорит о ходе войны