В Турции заблокировали Instagram

Совет по технологиям и коммуникациям Турции заблокировал доступ к социальной сети Instagram, сообщает 2 августа Reuters со ссылкой на решение ведомства. Причины и сроки блокировки не называются.

Турецкая газета Birgün сообщила, что решение может быть связано с тем, что соцсеть заблокировала соболезнования в связи с убийством в Иране одного из лидеров террористической группировки ХАМАС Исмаила Хании. Глава управления коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун 1 августа осудил действия Instagram, назвав их попыткой цензуры.

Компания Meta, которая владеет Instagram, пока не комментировала блокировку соцсети в Турции.

Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания был убит в Тегеране в ночь на 31 июля. Хания в числе других лидеров ХАМАС ответственен за нападение на Израиль 7 октября 2023 года.

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