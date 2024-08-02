Александр Лукашенко во время встречи с жителями агрогородка Прудок в Гомельской области заявил, что переговоры об обмене заключенными намеренно велись тихо, но в какой-то момент об этом «начали орать на весь мир». Его слова приводит «Белта».

«Вы видели: ребят повытаскивали. Нас попросили — мы подключились к этому, помогли чем могли. Людей освободили, которых на Западе пожизненно заключили. Правда, на этом кто-то типа президента США авторитет свой набивает, хоть он к этому не имел никакого отношения. Спецслужбы вели эти переговоры, даже дипломатов не подключали. Мы договорились, что тихо будем делать — начали орать на весь мир. Это делается тихо, это же жизни людей», — заявил он.

Лукашенко добавил, что Беларусь «не торгует» людьми.

«Отдали немца, чтобы помочь людям забрать этих бедолаг. Что в этом плохого? И немец этот жив, и этого парня спасли», — сказал Лукашенко, не уточнив, о каком спасенном парне идет речь.

1 августа между Россией и странами Запада произошел масштабный обмен заключенными. Одной из сторон обмена выступила Беларусь, которая передала гражданина Германии, Рико Кригера, приговоренного к смертной казни по делу о взрыве на железнодорожной станции под Минском. 30 июля Лукашенко его помиловал.

В ходе обмена страны Запада передали России восьмерых человек, в том числе Вадима Красикова, которого приговорили в Германии к пожизненному заключению за убийство.

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