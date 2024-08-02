«Мне все еще кажется, что я сплю в своей камере в Омске». Владимир Кара-Мурза поговорил с родными после освобождения
Администрация президента США в ночь на 2 августа опубликовала видеозапись из Овального кабинета. На ней показаны телефонные разговоры, которые состоялись между людьми, освобожденными в рамках обмена из заключения в России, и их родственниками.
На записи слышно, как говорят журналисты Эван Гершкович и Алсу Курмашева, бывший морпех Пол Уилан (все трое — граждане США), а также политик Владимир Кара-Мурза (у него грин-карта). В момент разговора они все находились в самолете, летевшем в США.
Во время беседы со своей семьей Кара-Мурза сказал, что не верит в происходящее:
Я был уверен, что умру в тюрьме. Я не верю в то, что происходит. Мне все еще кажется, что я сплю в своей камере в Омске вместо того, чтобы слышать ваш голос. Но я хочу сказать, что вы проделали великолепную работу, спасли так много жизней. Кажется, нас 16 человек в этом самолете. Мне не кажется, что в мире есть много более важных вещей, чем спасение человеческих жизней.
До конца неясно, куда после освобождения отправился Владимир Кара-Мурза. На другой видеозаписи Белого дома, сделанной после приземления самолета с американскими гражданами в Мэриленде, видны Эван Гершкович, Алсу Курмашева и Пол Уилан.
Россия и страны Запада 1 августа провели масштабный обмен заключенными. Россия передала Германии и США их граждан, а также российских заключенных, осужденных по политическим статьям. Взамен страны Запада передали России восемь граждан РФ, осужденных за такие преступления, как убийство, шпионаж, взлом компьютерных сетей.