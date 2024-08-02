Эван Гершкович, Алсу Курмашева и Пол Уилан прилетели в США после обмена. Их встретили Джо Байден и Камала Харрис

Самолет с гражданами США — корреспондентом The Wall Street Journal Эваном Гершковичем, журналисткой «Радио Свобода» Алсу Курмашевой и бывшим морпехом Полом Уиланом — приземлился на авиабазе Эндрюс в Мэриленде.

Как следует из трансляции ABC News, освобожденных в ходе обмена с Россией Гершковича, Курмашеву и Уилана встретили их родственники, а также президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис.

Эван Гершкович обнимает свою маму Эллу JIM LO SCALZO / EPA / Scanpix / LETA

Алсу Курмашеву встречали муж и дочери Ken Cedeno / EPA / Scanpix / LETA

Родственники встречают Пола Уилана Andrew Harnik / Getty Images / AFP / Scanpix / LETA

Эван Гершкович на авиабазе Эндрюс Andrew Harnik / Getty Images / AFP / Scanpix / LETA

«Я дома», — сказал Гершкович свои коллегам из The Wall Street Journal, которые также встречали его у самолета, передает CNN.

Джо Байден заявил, что долго ждал этого момента. «Я был абсолютно уверен, что мы сможем это сделать», — сказал президент США.

Эван Гершкович, Алсу Курмашева и Пол Уилан были освобождены в рамках обмена, который состоялся 1 августа между Россией и странами Запада.

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