Перейти к материалам
Я хочу поддержать «Медузу»

Эван Гершкович, Алсу Курмашева и Пол Уилан прилетели в США после обмена. Их встретили Джо Байден и Камала Харрис

Источник: ABC News

Самолет с гражданами США — корреспондентом The Wall Street Journal Эваном Гершковичем, журналисткой «Радио Свобода» Алсу Курмашевой и бывшим морпехом Полом Уиланом — приземлился на авиабазе Эндрюс в Мэриленде. 

Как следует из трансляции ABC News, освобожденных в ходе обмена с Россией Гершковича, Курмашеву и Уилана встретили их родственники, а также президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис. 

Эван Гершкович обнимает свою маму Эллу
JIM LO SCALZO / EPA / Scanpix / LETA
Алсу Курмашеву встречали муж и дочери
Ken Cedeno / EPA / Scanpix / LETA
Родственники встречают Пола Уилана
Andrew Harnik / Getty Images / AFP / Scanpix / LETA
Эван Гершкович на авиабазе Эндрюс
Andrew Harnik / Getty Images / AFP / Scanpix / LETA

«Я дома», — сказал Гершкович свои коллегам из The Wall Street Journal, которые также встречали его у самолета, передает CNN. 

Джо Байден заявил, что долго ждал этого момента. «Я был абсолютно уверен, что мы сможем это сделать», — сказал президент США. 

Эван Гершкович, Алсу Курмашева и Пол Уилан были освобождены в рамках обмена, который состоялся 1 августа между Россией и странами Запада.

Подробнее про обмен

Обмен. Главное Путин вернул себе Красикова — сотрудника ФСБ, сидевшего за заказное убийство (и других преступников). За это он передал Западу 16 политзаключенных

Подробнее про обмен

Обмен. Главное Путин вернул себе Красикова — сотрудника ФСБ, сидевшего за заказное убийство (и других преступников). За это он передал Западу 16 политзаключенных