Эван Гершкович, Алсу Курмашева и Пол Уилан прилетели в США после обмена. Их встретили Джо Байден и Камала Харрис
Самолет с гражданами США — корреспондентом The Wall Street Journal Эваном Гершковичем, журналисткой «Радио Свобода» Алсу Курмашевой и бывшим морпехом Полом Уиланом — приземлился на авиабазе Эндрюс в Мэриленде.
Как следует из трансляции ABC News, освобожденных в ходе обмена с Россией Гершковича, Курмашеву и Уилана встретили их родственники, а также президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис.
«Я дома», — сказал Гершкович свои коллегам из The Wall Street Journal, которые также встречали его у самолета, передает CNN.
Джо Байден заявил, что долго ждал этого момента. «Я был абсолютно уверен, что мы сможем это сделать», — сказал президент США.
Эван Гершкович, Алсу Курмашева и Пол Уилан были освобождены в рамках обмена, который состоялся 1 августа между Россией и странами Запада.