Владимир Кара-Мурза не появился на заседании суда, который рассматривает его иск к колонии

Политик Владимир Кара-Мурза не появился на заседании суда в Омске, в котором он должен был участвовать по видеосвязи, пишет «Агентство» со ссылкой на адвоката Кара-Мурзы Вадима Прохорова.

Эту информацию Прохоров также подтвердил «Медузе». О причинах неявки Кара-Мурзы на заседание неизвестно. По словам Прохорова, из областной больницы ФСИН, где до этого был политик, «пришла бумажка о том, что видеоконференцсвязь сломалась».

1 августа в Советском районном суде Омска должно было пройти заседание суда по иску Кара-Мурзы к колонии, в котором политик оспаривал отказ отправить его письменную позицию по приговору в кассационную инстанцию Верховного суда. Заседание отложено на 7 августа, уточняет «Агентство».

Администрация ИК-6 в Омске, где содержится Владимир Кара-Мурза, в течение двух дней, 30 и 31 июля, не пускала к нему адвоката. После этого защитникам политика заявили, что он находится в тюремной больнице ФСИН № 11 в Омске. Reuters со ссылкой на ответ ФСИН сообщал, что Кара-Мурзу перевели из ИК в Омске в другое место, но куда — не уточнялось. Журналисты отмечали, что в это же время из Омска вылетел самолет Ту-214, который мог перевозить Кара-Мурзу в Москву. По данным Прохорова, в этот день в Омск прилетал спецборт, который затем вылетел в Москву.

В последние дни не менее десяти заключенных, осужденных по политическим статьям, были вывезены из мест лишения свободы в неизвестном направлении. Среди них — политики Илья Яшин и Владимир Кара-Мурза, главы штабов Навального Лилия Чанышева и Ксения Фадеева, сопредседатель «Мемориала» Олег Орлов и другие. Адвокатам и родственникам неизвестно, куда увезли заключенных. Правозащитники предполагают, что они могут стать участниками группового обмена на россиян, отбывающих сроки за рубежом. В Кремле отказались комментировать возможный обмен политзаключенных.

что мы знаем о возможном обмене

Похоже, Россия готовится обменять политзаключенных — Яшина, Кара-Мурзу, Чанышеву, Скочиленко и других — на своих шпионов, которые сидят на Западе Вот что мы знаем об этом

что мы знаем о возможном обмене

Похоже, Россия готовится обменять политзаключенных — Яшина, Кара-Мурзу, Чанышеву, Скочиленко и других — на своих шпионов, которые сидят на Западе Вот что мы знаем об этом