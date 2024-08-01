ЦАХАЛ объявил, что Мухаммед Дейф убит. Это командир боевого крыла ХАМАС и организатор терактов 7 октября

Армия обороны Израиля заявила, что убила в секторе Газа лидера боевого крыла ХАМАС Мухаммеда Дейфа.

«Теперь мы можем подтвердить: Мухаммед Дейф был ликвидирован», — говорится в сообщении ЦАХАЛ, опубликованном 1 августа в соцсети X.

Мухаммед Дейф AFP / Scanpix / LETA

Как сообщает «Едиот ахронот», Мухаммеда Дейфа, ранее пережившего семь покушений, убили в результате удара по району Аль-Маваси в провинции Хан-Юнис на юге сектора Газа. Также убит его помощник, командир бригады ХАМАС Рафа Саламе. Израильские военные нанесли авиаудар по югу сектора Газа 13 июля.

Мухаммед Дейф — командир боевого крыла ХАМАС и организатор нападения террористов группировки на Израиль 7 октября 2023 года.

В Тегеране в ночь на 31 июля был убит один из лидеров ХАМАС Исмаил Хания, который в числе других лидеров террористической группировки несет ответственность за нападение на Израиль 7 октября.

подробнее об ударе по югу сектора газа

Израиль нанес удар по югу сектора Газа. Цель — организатор терактов 7 октября Мухаммед Дейф Погиб он или нет — неясно. ХАМАС говорит о десятках погибших и сотнях раненых

подробнее об ударе по югу сектора газа

Израиль нанес удар по югу сектора Газа. Цель — организатор терактов 7 октября Мухаммед Дейф Погиб он или нет — неясно. ХАМАС говорит о десятках погибших и сотнях раненых