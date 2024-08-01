Присяжные признали бывшую журналистку РБК и «Ведомостей» Оксану Гончарову виновной в убийстве мужа. Она рассказывала, что он избивал ее 15 лет

Присяжные в Электростальском городском суде Московской области признали бывшую журналистку РБК и «Ведомостей» Оксану Гончарову виновной в убийстве ее гражданского мужа (официально брак заключен не был) Алексея Самусева, сообщает «Коммерсант».

Присяжные удалились на совещание в 23:30 31 июля. Решение заняло у них меньше часа, они единогласно сочли вину Гончаровой доказанной. Вместе с этим, как пишет «Коммерсант», все шестеро присяжных решили, что журналистка заслуживает снисхождения.

В последнем слове перед вердиктом присяжных Гончарова заявила, что «не желала смерти» мужу и «испытала сильный шок», когда оперативник сообщил ей, что он умер после операции в больнице.

Ожидается, что срок Гончаровой прокуратура запросит 19 августа, после этого суд огласит приговор. Статья, по которой обвиняют Гончарову, предполагает лишение свободы на срок от шести до 15 лет.

Оксану Гончарову задержали 30 сентября 2022 года и обвинили в убийстве мужа и отца двоих ее младших детей Алексея Самусева по части 1 статьи 105 УК. Днем ранее, как рассказывала Гончарова, муж с другом пришли без приглашения к ней домой и стали пить водку. В ходе ссоры с Гончаровой Самусев схватил ножницы и бросился с ними на нее. Журналистка ударила Самусева этими ножницами и попала в яремную вену, позже Самусев умер в больнице.

Сама Гончарова не отрицала случившегося, но настаивает, что это не было умышленным убийством. Она утверждает, что защищалась от мужа, который избивал ее постоянно в течение 15 лет. Экспертиза зафиксировала как минимум 10 ударов на теле Гончаровой и порез на спине, но дело на другую статью переквалифицировано не было. Во время следствия Гончарова вину в умышленном убийстве не признала. Присяжные начали рассматривать ее дело в апреле 2024 года.

В апреле 2023 года суд лишил Гончарову, находившуюся с момента задержания в СИЗО, родительских прав. Опекуном двоих ее сыновей (всего их трое, но старший уже совершеннолетний) назначили брата умершего мужа Гончаровой Петра Самусева.

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