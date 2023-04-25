Журналистку Оксану Гончарову лишили родительских прав. Ее обвиняют в убийстве бывшего мужа, который много лет бил ее

Анапский городской суд Краснодарского края лишил родительских прав бывшую журналистку РБК и «Ведомостей» Оксану Гончарову, обвиняемую в убийстве бывшего гражданского мужа Алексея Самусева, который избивал ее. Об этом сообщает «Верстка» со ссылкой на ее подругу и адвоката Юниса Дигмара.

Защита намерена обжаловать решение суда.

«На следующей неделе будет изготовлено мотивированное решение, посмотрим, что у нас суд в обоснование решения положил. Апелляция точно будет», — сказал Дигмар «Новой газете. Европа».

С 30 сентября 2022 года Гончарова находится в СИЗО по обвинению в умышленном убийстве (часть 1 статьи 105 УК РФ, наказание — лишение свободы на срок от шести до 15 лет). Временную опеку над ее младшими детьми — Арсением и Матвеем — оформил брат убитого Петр Самусев. Он же подал иск о лишении Гончаровой родительских прав.

В течение 15 лет Гончарова подвергалась преследованию и избиениям со стороны гражданского мужа Алексея Самусева. Как рассказывал ее старший сын от другого брака Петр Гончаров, журналистка писала заявления об избиениях, но полиция отказывалась заводить уголовное дело, потому что «нет состава преступления».

Гончарова рассказывала, что 29 сентября 2022 года, Алексей Самусев и его друг Максим пришли без приглашения к ней домой и стали пить водку. Между Оксаной и Алексеем началась ссора, он стал оскорблять и бить ее, затем схватил ножницы и бросился с ними на Оксану. Та, защищаясь, ударила его этими ножницами. По словам Гончаровой, она не думала, что ранение серьезное, так как «он был в сознании, даже нанес мне удар ногой». Затем Алексей вместе с другом ушли. Чуть позже Оксана увидела у дома скорую помощь, которая увезла Самусева. Еще через 20 минут приехала полиция и задержала журналистку. Вечером того же дня Самусев умер.

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