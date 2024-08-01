Газета The Wall Street Journal подтвердила освобождение журналиста Эвана Гершковича

Американский журналист Эван Гершкович освобожден в рамках обмена между Россией и Западом, сообщает газета The Wall Street Journal.

По данным издания, Гершкович вместе с другими гражданами США покинул российский самолет в аэропорту Анкары, где проходил обмен заключенными, и теперь находится на свободе.

Освобождение Гершковича, а также Пола Уилана, Алсу Курмашевой и Владимира Кара-Мурзы также подтверждает Белый дом.

Сегодня же Гершкович отправится самолетом в Техас, говорится в письме главного редактора WSJ Эммы Такер.

Свердловский областной суд 19 июля приговорил Эвана Гершковича, который уже год находился в российском СИЗО, к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима по делу о шпионаже. По версии следствия, Гершкович «по заданию ЦРУ» в марте 2023 года собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности оборонного предприятия «Уралвагонзавод». Заседание суда заняло менее часа.

1 августа в Анкаре, как сообщила турецкая разведка, состоялся обмен 26 заключенных из семи стран — России, Беларуси, США, Германии, Польши, Словении и Норвегии. В рамках обмена, по данным турецких СМИ, в Россию передали 10 человек, 13 человек — в Германию, трех — в США. Среди тех, кто участвовал в обмене, американцы Эван Гершкович и Пол Уилан, гражданин Германии Рико Кригер, российский политик Илья Яшин и офицер ФСБ Вадим Красиков.

Официально страны — участницы обмена операцию пока никак не комментировали.

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