Даниил Медведев выбыл из борьбы на Олимпиаде. В одиночном разряде не осталось никого из российских теннисистов

Российский теннисист Даниил Медведев в матче третьего круга олимпийского турнира проиграл Феликсу Оже-Альяссиму из Канады.

Матч завершился со счетом 6:3, 7:6 в пользу канадца. Это первое поражение Медведева от Оже-Альяссима в карьере, до этого россиянин выиграл шесть личных встреч.

Ранее 31 июля из борьбы выбыл Роман Сафиуллин, уступив испанцу Карлосу Алькарасу (4:6, 2:6).

После поражения Медведева в одиночном разряде теннисного турнира больше не осталось россиян. В парном разряде выступления продолжают Диана Шнайдер и Мирра Андреева

Из 15 российских спортсменов, приехавших на Олимпиаду (формально они выступают как нейтральные атлеты), семеро были теннисистами.