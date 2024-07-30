Россия стала лидером по количеству баз данных, слитых в даркнет

По итогам первых шести месяцев 2024 года Россия возглавила рейтинг стран по количеству объявлений о продаже баз данных компаний на теневых форумах. Об этом, пишут «Ведомости», говорится в отчете компании Positive Technologies, которая специализируется на кибербезопасности.

Так, на Россию пришлось около 10% всех опубликованных объявлений. В пятерку лидеров по количеству слитых в даркнет баз данных также вошли США (8%), Индия (7%), Китай (6%) и Индонезия (4%). По словам аналитиков, эти базы содержат персональные данные из учетных записей и коммерческую тайну.

По оценке F.A.C.C.T. (бывшая Group IB), за первые полгода 2024-го в публичный доступ было выложено 150 баз данных российских компаний. Около 30% от общего числа утечек в этом году составили базы данных компаний розничной онлайн-торговли. Общее количество строк данных пользователей в утечках с начала года составило 200,5 миллиона. Для сравнения, по данным аналитиков, в 2023 году было 397 миллиона строк.

Большинство данных, по словам представителя F.A.C.C.T., содержат актуальную и чувствительную информацию, в том числе полные имена, адреса проживания, пароли, паспортные данные и телефонные номера.

Опрошенные «Ведомостями» эксперты по кибербезопасности отметили, что лидерство России в рейтингах слитых данных объясняется ростом количества взломов и атак, в том числе связанных с нефинансовой мотивацией. Среди прочего специалисты связали рост числа взломов с продолжающимся полномасштабным российским вторжением в Украину.

Кроме того, часть данных, полученных при взломе, хакеры выкладывают в открытый доступ бесплатно, в том числе чтобы продемонстрировать свои возможности, привлечь внимание покупателей или если не могут эти данные продать.