Гражданин Германии Рико Кригер, приговоренный в Беларуси к смертной казни, обратился к Лукашенко с просьбой о помиловании

Гражданин Германии Рико Кригер, которого в Беларуси приговорили к смертной казни по делу о взрыве на железнодорожной станции под Минском, обратился к Александру Лукашенко с просьбой о помиловании. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул первого», связанный с пресс-службой Лукашенко.

Как пишет агентство БелТА, Лукашенко в связи с этим «пригласил на разговор людей, погруженных в процесс» по делу Кригера. «Я уже как-то говорил, что самое тяжелое в судьбе президента — это подобные дела, связанные с исключительной мерой наказания. Но решение нужно принимать. Я хочу просто с вами в этом плане, может, и посоветоваться. Но услышать ваше мнение. Вы — люди, непосредственно причастные к рассмотрению этого дела», — сказал Лукашенко (цитата по БелТА).

Он назвал обращение Кригера «пренеприятнейшим вопросом в судьбе и жизни президента, получившим очень серьезное звучание», но не озвучил решение по нему, которое, согласно Конституции, принимает президент республики.

19 июля стало известно, что суд в Беларуси приговорил немецкого гражданина Рико Кригера к высшей мере наказания — расстрелу — по обвинению в ряде преступлений. Ему вменили шесть статей: о наемничестве, агентурной деятельности, акте терроризма, создании «экстремистского формирования», незаконных действиях в отношении огнестрельного оружия и взрывчатых веществ и умышленном приведении в негодность транспортного средства или путей сообщения.

Через несколько дней на белорусском государственном телевидении вышел сюжет под названием «Исповедь немецкого террориста», в котором Кригер, сидя за решеткой, рассказывает, что год назад решил поехать в Украину, чтобы устроиться санитаром в иностранный легион наемников. Авторы сюжета утверждали, что вокруг истории Кригера «возникло много недостоверной информации, домыслов, манипуляций и попыток представить этого человека жертвой». В конце репортажа Кригер плачет и просит прощения и помилования.

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