Госдума приняла поправки, которые обязывают блогеров и телеграм-каналы с аудиторией более 10 тысяч подписчиков передавать данные о себе в Роскомнадзор

Госдума России одобрила во втором и третьем чтениях поправки, обязывающие владельцев страниц в соцсетях, аудитория которых превышает 10 тысяч подписчиков, сообщать данные о себе в Роскомнадзор. Как сообщает ТАСС, речь в том числе идет о владельцах телеграм-каналов.

Роскомнадзор будет вести список таких блогеров и телеграм-каналов. Владельцы аккаунтов и каналов, которые не передадут сведения о себе, согласно закону, не смогут размещать рекламу и информацию о возможных способах финансирования блога и его владельца, их публикации будет запрещено репостить.

Какие именно сведения и как их нужно будет предоставлять, определит правительство.

В начале июля в Роскомнадзоре говорили, что планируют обязать передавать сведения о себе владельцев аккаунтов в соцсетях, ежедневная аудитория которых превышает тысячу человек.

Российские власти уже пытались собирать данные о блогерах в единый реестр. В 2014 году был принят так называемый закон о блогерах, в рамках исполнения которого Роскомнадзор вел реестр пользователей соцсетей с аудиторией более трех тысяч пользователей.

Однако в 2017 году Роскомнадзор перестал вести этот реестр и стал заниматься составлением списка организаторов распространения информации (ОРИ). К ним отнесли соцсети и сайты, которые ежедневно посещают более 500 тысяч пользователей из России. Компании, которых включили в реестр ОРИ, должны хранить информацию о действиях пользователей и передавать ее ФСБ по требованию. В реестр, среди прочих, включили «Яндекс», «ВКонтакте», HeadHunter и Qiwi.