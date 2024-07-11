Блогеров с аудиторией более тысячи человек обяжут регистрироваться в Роскомнадзоре

Владельцев аккаунтов в социальных сетях, ежедневная аудитория которых превышает 1 тысячу человек, планируют обязать передавать в Роскомнадзор сведения о себе.

Как заявили ТАСС в пресс-службе Роскомнадзора, «по закону информация, распространяемая без использования СМИ, должна включать в себя достоверные сведения о ее обладателе или распространителе в форме и объеме, достаточном для его идентификации». Требование распространяется и на персональные аккаунты в соцсетях, однако, как отметили в РКН, в данный момент в большинстве случаев не выполняется.

Чтобы изменить сложившуюся ситуацию, сообщили в Роскомнадзоре, планируется конкретизировать требование, распространив его «не на всех пользователей социальных сетей, а только на тех, чья ежедневная аудитория превышает 1 тысячу человек».

Предполагается, что блогеры с такой аудиторией будут обязаны сообщать в Роскомнадзор свои Ф. И. О. и «контактную информацию для направления юридически значимых сведений». Российским компаниям запретят распространять свою рекламу на публичных страницах, пользователи которых не сообщили о себе в Роскомнадзор, добавили в РКН.

«Это не регистрация в ведомстве, а уведомление регулятора о том, что владелец аккаунта занимается распространением информации», — считают в пресс-службе Роскомнадзора.

Замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин, комментируя инициативу РКН в своем телеграм-канале, заявил, что «есть основания считать, что 2024 год станет поворотным в борьбе с анонимностью в интернете».

По мнению Горелкина, требование к блогерам сообщать о себе в Роскомнадзор не следует сравнивать с регистрацией СМИ или попытками создания реестра блогеров. «Тут уместнее вспомнить ФЗ о персональных данных, который предписывает обязательное уведомление регулятора об их сборе и обработке. Только в данном случае предлагается уведомлять его о профессиональной деятельности по распространению информации», — написал он, добавив, что предложение РКН еще нужно «обсудить и проработать, в том числе с отраслью».

После того, как в 2014 году в России был принят так называемый закон о блогерах, Роскомнадзор вел реестр пользователей соцсетей с аудиторией более 3000 человек. Такие блогеры были обязаны регистрироваться в реестре, передавать РКН свои контактные данные и проверять публикуемую им информацию на предмет возможных нарушений законов. Однако в 2017 году, напоминает The Bell, РКН перестал вести реестр блогеров, а стал заниматься составлением списка организаторов распространения информации (ОРИ).

К ОРИ отнесли соцсети и некоторые другие сайты, которые ежедневно посещают более 500 тысяч пользователей из России. Компании, попавшие в реестр организаторов распространения информации, обязаны сохранять информацию обо всех действиях пользователей, а также передавать ее ФСБ по первому требованию. В реестр, в числе прочего, входят «Яндекс», «ВКонтакте», «Одноклассники» и другие.