Ирландская певица Шинейд ОʼКоннор умерла из-за хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) и бронхиальной астмы. Об этом сообщила газета Irish Independent со ссылкой на свидетельство о смерти певицы.

В документе, который цитирует издание, говорится, что причиной смерти стало «обострение хронической обструктивной болезни легких и бронхиальной астмы в сочетании с легкой формой инфекции нижних дыхательных путей».

Первый муж и близкий друг ОʼКоннор Джон Рейнолдс зарегистрировал свидетельство о смерти в Лондоне 24 июля 2024 года.

В январе сообщалось, что певица умерла «по естественным причинам». К такому выводу пришли лондонские судмедэксперты. Дополнительных подробностей о причинах смерти не приводилось.

Шинейд ОʼКоннор умерла 26 июля 2023 года в возрасте 56 лет.

За свою карьеру певица выпустила 10 студийных альбомов. Одной из самых известных песен ОʼКоннор стал кавер на композицию «Nothing Compares 2 U». В 1990 году певица получила премию «Грэмми» за альбом I Do Not Want What I Havenʼt Got.

В августе 2017 года ОʼКоннор опубликовала видео, где рассказала о многолетней депрессии и желании покончить с собой. Через год она объявила, что отказалась от католической веры и приняла ислам. Певица рассказала, что взяла себе новое имя — Шухада Давитт.

