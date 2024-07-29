ФБР: полиция заметила стрелка более чем за час до покушения на Трампа

Полиция в Пенсильвании заметила стрелка Томаса Мэттью Крукса, кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа, более чем за час до стрельбы на митинге в Батлере 13 июля. Об этом, как пишет 29 июля агентство Reuters, сообщил представитель ФБР Кевин Роджек.

«Стрелок был идентифицирован правоохранительными органами как подозрительная личность», — сказал Кевин Роджек на брифинге для журналистов, посвященном расследованию покушения. По его словам, полицейские сделали фотографию подозрительного мужчины, чтобы передать снимок другим сотрудникам правоохранительных органов, которые находились на месте проведения митинга Трампа.

По словам Роджека, примерно через 30 минут спецназовцы заметили, что Крукс использует дальномер и просматривает новостные сайты. Менее чем за 20 минут до стрельбы, в 17:56, Крукса заметили с рюкзаком. За три минуты до стрельбы, в 18:08, полицейские заметили Крукса на крыше, откуда он в итоге открыл огонь.

Представитель ФБР сообщил, что следователи продолжают выяснять мотив 20-летнего Крукса, который был убит снайпером Секретной службы вскоре после начала стрельбы. Участники расследования установили, что Крукс искал в интернете сведения о массовых убийствах, самодельных взрывных устройствах и о попытке убийства премьер-министра Словакии Роберта Фицо в мае.

По данным ФБР, Крукс совершил 25 покупок, связанных с огнестрельным оружием, а также приобрел шесть химических прекурсоров, необходимых для изготовления взрывных устройств (после покушения в доме и машине Крукса нашли взрывчатку). Представитель ФБР отметил, что интерес Крукса к науке и научным экспериментам не вызвал вопросов у его родителей. Они сотрудничают со следствием.

ФБР расследует стрельбу на митинге в Батлере как покушение на убийство и как возможный акт внутреннего терроризма. Представители ФБР считают, что Томас Мэттью Крукс действовал в одиночку.

После покушения на Дональда Трампа в отставку ушла Кимберли Читл, возглавлявшая Секретную службу США. Это ведомство отвечало за защиту Трампа во время покушения.

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