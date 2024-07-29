Бывшую главу штаба Навального в Уфе Лилию Чанышеву увезли из колонии в неизвестном направлении

Бывшую главу штаба Навального в Уфе Лилию Чанышеву, которая осуждена на 9,5 лет по делу об «экстремистском сообществе», увезли из колонии № 28 в Березниках Пермского края в неизвестном направлении. Об этом сообщил ее муж Алмаз Гатин.

По его словам, 28 июля он принес в колонию передачу для жены, но там ему сказали, что Чанышева «убыла из учреждения».

«Сегодня отнес письменное обращение в колонию. Обращаюсь ко всем за помощью в поиске супруги: прошу сообщить, кто что либо знает о местонахождении Чанышевой Л.А.», — написал Гатин в соцсетях.

Лилия Чанышева находится в заключении с ноября 2021 года. Она была первой задержанной в рамках дела о создании «экстремистского сообщества», которое было возбуждено против Алексея Навального и его сторонников в сентябре 2021 года. В июне 2023 года суд в Уфе приговорил Чанышеву к семи с половиной годам лишения свободы, признав ее виновной в «призывах к экстремизму» и «создании экстремистского сообщества». Верховный суд Башкортостана в апреле 2024 года увеличил срок лишения свободы для Чанышевой до девяти с половиной лет.

В мае 2024 года пропагандистский российский канал RT сообщал, что Чанышева написала прошение о помиловании на имя президента России.