RT сообщил, что Лилия Чанышева написала прошение о помиловании

Бывшая глава штаба Алексея Навального в Уфе Лилия Чанышева написала прошение о помиловании на имя президента России. Об этом сообщает пропагандистский российский канал RT, который приводит фотографии, как утверждается, заявления Чанышевой.

В нем говорится, что в апреле 2021 года Чанышева «добровольно прекратила участие и руководство организацией, признанной в августе 2021 года экстремистской», тогда же прекратила общественно-политическую деятельность, вышла замуж и планировала посвятить себя семье. В бумаге, автором которой RT называет Чанышеву, утверждается, что у нее пожилые родители с хроническими заболеваниями.

На бумаге стоит дата 19 апреля 2024 года.

Адвокат Чанышевой Рамиль Гизатуллин в разговоре с «7×7» заявил, что не видел документа лично, но не сомневается в его подлинности. Он рассказал, что обсуждал с Чанышевой такое ходатайство. По его словам, опубликованное прошение написано почерком активистки.

Чанышева находится в заключении с ноября 2021 года. Она была первой задержанной в рамках дела о создании «экстремистского сообщества», которое было возбуждено против Навального и его сторонников в сентябре 2021 года.

В июне 2023 года суд в Уфе приговорил Чанышеву к семи с половиной годам лишения свободы. Ее признали виновной в «призывах к экстремизму» и «создании экстремистского сообщества». В марте 2024 года прокуратура потребовала ужесточить приговор Чанышевой. В результате Верховный суд Башкортостана увеличил срок лишения свободы для Чанышевой — с семи с половиной лет до девяти с половиной лет.

Муж Чанышевой Алмаз Гатин сообщал в начале мая, что активистку увезли из СИЗО-5 Перми в исправительную колонию № 28 Березниках Пермского края. По его данным, туда Чанышева должна была прибыть 12 мая.

Читайте также

Лилию Чанышеву, возглавлявшую штаб Навального в Уфе, посадили на 7,5 года по делу об «экстремизме» Самого Навального менее чем через неделю тоже начнут судить за «экстремизм»

Читайте также

Лилию Чанышеву, возглавлявшую штаб Навального в Уфе, посадили на 7,5 года по делу об «экстремизме» Самого Навального менее чем через неделю тоже начнут судить за «экстремизм»