Петербургский бизнесмен Илья Трабер (его называют другом Путина) выиграл в российском суде дело о клевете против испанского прокурора

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск о защите чести и достоинства, поданный бизнесменом Ильей Трабером к испанскому прокурору Хосе Гринде Гонсалесу, сообщает «Коммерсант».

Испанские власти с 2008 года расследовали дело о «русской мафии», фигурантами которого стали предполагаемые участники тамбовско-малышевской ОПГ. Их обвиняли в отмывании денег в Испании через подставные фирмы, а Трабер в рамках этого дела был объявлен в розыск. Во время судебного процесса испанское издание Publico опубликовало материал, в котором утверждалось, что Илья Трабер намеревался убить прокурора и его семью, а также нанял юриста, чтобы собрать досье на Гонсалеса и разрушить его карьеру.

В своем иске к испанскому прокурору, как сообщил адвокат Хосе Гринды Гонсалеса Андрей Новокрещенов, Трабер потребовал опровергнуть статью в испанском издании и взыскать моральный вред. Другие детали иска неизвестны. В карточке дела на сайте суда подробности также не указаны.

Материал Publico, в частности, перепечатал ряд российских СМИ. С одного из них, «Агентства Бизнес Новостей», Дзержинский суд Петербурга в октябре 2021 года по иску Трабера взыскал 300 тысяч рублей. Суд также обязал издание удалить из статьи персональные данные Трабера и опубликовать опровержение того, что бизнесмен — «легенда бандитского Петербурга», пишет «Коммерсант». Трабер, по данным газеты, также пытался привлечь журналистов и прокурора к ответственности за клевету, но испанский суд отказался принять его заявление.

В октябре 2018 года испанский суд оправдал всех обвиняемых по делу «русской мафии», не найдя доказательств их связей с тамбовско-малышевской ОПГ и доказательств легализации преступных доходов.

Илья Трабер — петербургский бизнесмен. В 2017 году телеканал «Дождь» опубликовал расследование про Трабера, в котором утверждалось, что бизнесмен с конца 1980-х занимался антиквариатом, «сделал головокружительную карьеру в теневом секторе» и в начале 1990-х стал «признанным авторитетом». По данным «Дождя», Трабер был близок к Владимиру Путину, начинавшему карьеру в Петербурге в это же время. У Трабера, как выяснил «Дождь», был бизнес во всех портах северо-западной России, а его партнером телеканал называл бизнесмена Николая Шамалова, сын которого был женат на дочери Путина.

После выхода расследования Трабер подал иск о клевете, было возбуждено уголовное дело, но кто его фигуранты (и есть ли они в деле) — не сообщалось. В 2021 году у авторов журналистского расследования прошли обыски. Однако сами журналисты связали следственные действия с вышедшим в их издании расследованием о главе МВД Владимире Колокольцеве.

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дело «русской мафии» в испании

В Испании после 10 лет расследования начался суд над русской мафией. Что нужно знать об этом деле?