Суд арестовал главу Военно-строительной компании Минобороны РФ Андрея Белкова по делу о злоупотреблении полномочиями

Тверской суд Москвы по ходатайству следствия отправил под арест генерального директора Военно-строительной компании (ВСК) Минобороны РФ Андрея Белкова по делу о злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает ТАСС.

По данным агентства, Белкова обвиняют в злоупотреблении полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа, повлекшем тяжкие последствия (пункт «б» части 2 статьи 285.4 УК). Речь идет о закупке томографа по завышенной цене в ходе реконструкции 9-го лечебно-диагностического центра Минобороны в 2019 году. Максимальное наказание по вменяемой ему статье предусматривает до десяти лет лишения свободы.

О задержании Андрея Белкова стало известно 24 июля. Как писал «Коммерсант», дело Белкова связано с его работой в Главном военно-строительном управлении (ГВСУ) по специальным объектам, которым он руководил до 2021 года. При этом издание отмечало, что «этим претензии следствия к главе ВСК могут не ограничиться», поскольку его курировал бывший заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов, которого в апреле арестовали по делу о получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК) — на 1,2 миллиарда рублей.

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