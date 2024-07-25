Россия атаковала Украину 38 беспилотниками «Шахед». В ВСУ заявили, что три дрона улетели в Румынию

Российские войска в ночь на 25 июля атаковали Украину 38 ударными беспилотниками «Шахед-131/136», 25 из них сбили силы ПВО, заявил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

По его словам, под удар попали объекты инфраструктуры Украины на юге Одесской области и в центральных регионах Украины. Силы ПВО работали в Киевской, Одесской, Херсонской, Николаевской, Сумской, Житомирской и Черкасской областях.

Олещук добавил, что три беспилотника были «локационно потеряны» после того, как пересекли государственную границу с Румынией. В министерстве обороны Румынии на момент публикации заметки это не комментировали.

В Одесской области под удар попал Измаильский район, расположенный на границе с Румынией, сообщил глава региональной администрации Олег Кипер. По его словам, частично разрушено административное здание, произошел пожар, его потушили. По данным СМИ, повреждения получили портовые объекты. Кипер добавил, что в результате падения обломков на частный дом пострадали два человека, одного из них госпитализировали.

Министерство обороны РФ регулярно атакует Украину беспилотниками и обвиняет ВСУ в атаках дронов на российские регионы. В ночь на 25 июля, как заявили в Минобороны России, силы ПВО перехватили и уничтожили 11 украинских беспилотников: четыре над Курской областью, три — над Белгородской, четыре — над Крымом и акваторией Черного моря. Кроме того, добавили в российском министерстве, в Черном море уничтожены два безэкипажных катера.

Читайте также

Война Восемьсот восемьдесят третий день. Хроника «Медузы»

Читайте также

Война Восемьсот восемьдесят третий день. Хроника «Медузы»