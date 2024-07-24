Российская армия нанесла два ракетных удара по Харькову. Есть погибший

Войска РФ ранним утром 24 июля дважды атаковали Харьков, сообщил мэр города Игорь Терехов.

Первый удар пришелся по промышленной зоне, второй — по частному сектору. В одном из жилых домов начался пожар. Известно об одном погибшем мирном жителе. По предварительным данным, удары наносились ракетами С-300.

Также утром под обстрел попало село Лесное в Малоданиловской общине, сообщил глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов. В результате атаки дрона там загорелось здание конюшни. Ранены двое мужчин 41 и 18 лет. Как добавил Синегубов, в Немышлянском районе Харькова в ходе утреннего ракетного обстрела повреждены промышленное здание, частный дом и пять автомобилей.

Издание «Суспільне» пишет, что первый ракетный удар РФ пришелся по офису неправительственного фонда по противоминной деятельности FSD из Швейцарии.

Кроме того, ночью российские беспилотники атаковали Измаильский район Одесской области, заявил глава военной администрации региона Олег Кипер. Под огонь попали припортовая инфраструктура и многоквартирный жилой дом. Ранены три человека. Повреждены несколько зданий припортовой инфраструктуры, три грузовых автомобиля.

Командование Воздушных сил ВСУ сообщает, что за ночь российская армия выпустила по регионам Украины две ракеты и 23 ударных беспилотника. Силы ПВО сбили 17 дронов, в основном в Одесской области.