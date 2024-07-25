Житель Волгограда Никита Журавель, осужденный на три с половиной года колонии за сожжение Корана, не стал обжаловать приговор, сообщает ТАСС со ссылкой на неназванного представителя адвокатского сообщества.

Издание V1.ru пишет, что после вынесения приговора Журавеля не стали этапировать в колонию за пределами Чечни, где его судили. Адвокат осужденного Юлия Антонова заявила журналистам, что ее подзащитный по собственной воле остался отбывать срок в СИЗО № 1 Грозного, где его содержали на стадии следствия и суда.

«Насколько я знаю, у него все в порядке», — сказала адвокат. Она добавила, что в СИЗО Журавель работает в отряде хозобслуги.

Собеседник V1.ru во ФСИН пояснил, что закон позволяет отбывать срок не в колонии, а в СИЗО при некоторых условиях. «Важно, чтобы в отряде хозобслуги было место, сам осужденный изъявил желание остаться работать в СИЗО, за что он будет получать зарплату. Еще важно, чтобы в качестве наказания ему присудили колонию общего режима, а сам он имел первую судимость с реальным сроком, — рассказал источник журналистов.

Никиту Журавеля задержали в мае 2023 года. По версии следствия, он по заданию украинских спецслужб сжег Коран на фоне Соборной мечети в Волгограде, после чего передал видеозапись своих действий сотруднику СБУ. Расследование дела почти сразу передали в Чечню. Тогда же Журавеля этапировали в СИЗО Грозного. В феврале 2024-го обвиняемого приговорили к трем с половиной годам лишения свободы.

Летом 2023 года Никиту Журавеля в СИЗО № 1 Грозного избил сын главы Чечни, 15-летний Адам Кадыров. Его отец показал видео избиения и похвалил сына. Российские правоохранительные органы никак не отреагировали на факт избиения Журавеля Адамом Кадыровым. Он получил шесть орденов, звание Героя Чечни и стал начальником отдела безопасности главы республики.

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