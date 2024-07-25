Митрополита Илариона, обвиненного в домогательствах, отстранили от всех должностей в РПЦ

Синод Русской православной церкви временно отстранил от всех церковных должностей митрополита Будапештского и Венгерского Илариона (Алфеева). Такое решение приняли на заседании в Москве после того, как митрополита обвинил в домогательствах бывший келейник (помощник).

Синод постановил образовать комиссию по изучению положения дел в Будапештско-Венгерской епархии. Управление епархией временно поручено митрополиту Корсунскому и Западноевропейскому Нестору.

В начале июля «Новая газета Европа» опубликовала материал, в котором келейник Георгий Сузуки заявил, что Иларион неоднократно домогался его с конца 2022 года в Будапеште. Он также утверждал, что митрополиту принадлежит поместье площадью 2,3 тысячи квадратных метров за 2,1 миллиона евро в пригороде Будапешта.

Иларион отверг эти обвинения, обвинил мать Сузуки в вымогательстве денег и пообещал подать иск о клевете.

Митрополит Иларион с 2009 года был председателем Отдела внешних церковных связей Московского патриархата, в СМИ его называли возможным преемником патриарха Кирилла. В июне 2022 года Священный Синод РПЦ освободил Илариона от должности председателя Отдела внешних церковных связей и назначил его управляющим Будапештско-Венгерской епархией, митрополитом Будапештским и Венгерским.