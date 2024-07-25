CrowdStrike (из-за нее произошел глобальный сбой Windows) прислала партнерам за переработки подарочные карты на 10 долларов. Некоторые из них не сработали
Компания по кибербезопасности CrowdStrike разослала партнерам подарочные карты Uber Eats на 10 долларов в качестве благодарности и извинений за переработки, вызванные глобальным сбоем в работе Windows 19 июля.
О том, что компания разослала такие ваучеры, рассказали несколько источников TechCrunch, получивших письмо с извинениями от CrowdStrike. Сообщения о рассылке CrowdStrike также появились в соцсети Х.
Издание опубликовало скриншот письма, которое партнерам направил директор по развитию бизнеса CrowdStrike Дэниэл Бернард. В нем говорится, что компания признает, что инцидент 19 июля стал причиной «дополнительной работы» для партнеров.
«За это мы выражаем искреннюю благодарность, а также приносим извинения за причиненные неудобства. <…> Чтобы выразить нашу благодарность, ваша следующая чашка кофе или поздний перекус — за наш счет!» — заявили в CrowdStrike.
При этом часть людей, которые получили карты и решили ими воспользоваться, рассказали в соцсетях, что их ваучеры не сработали. По их словам, при попытке использовать карту они получили сообщение об ошибке, где говорилось, что ваучер «был аннулирован выдавшей ее стороной и больше не действителен».
Представитель CrowdStrike Кевин Беначчи подтвердил TechCrunch, что компания отправила подарочные карты: «Мы действительно отправили их нашим коллегам и партнерам, которые помогали клиентам в этой ситуации. Uber отметил это как мошенничество из-за частого использования».
В комментарии Bloomberg представитель компании отметил, что письма с подарочными ваучерами получили только партнеры CrowdStrike и их сотрудники, но не клиенты.
В работе устройств на Windows 19 июля произошел глобальный сбой из-за ошибки в обновлении программы Falcon Sensor от компании CrowdStrike. С проблемами в работе столкнулись авиаперевозчики, банки, теле- и радиовещательные компании, а также другие организации по всему миру. Всего сбой затронул 8,5 миллиона устройств с Windows, или менее одного процента всех компьютеров на этой операционной системе. По оценкам страховой компании Parametrix, ущерб, причиненный крупнейшим компаниям США (за исключением Microsoft) из-за сбоя, превысил пять миллиардов долларов.