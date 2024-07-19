Авиаперевозчики, аэропорты, СМИ, банки и другие компании по всему миру 19 июля сообщили о глобальном сбое в используемых ими компьютерных системах Windows. Причиной неполадок стало обновление программного обеспечения американской компании CrowdStrike, предоставляющей услуги кибербезопасности (подробнее об этом можно почитать здесь). Одной из самых пострадавших отраслей стали авиаперевозки. Аэропорты Германии, Нидерландов, США и других стран предупредили о проблемах с регистрацией на рейсы. По последним данным, по всему миру отменены более тысячи рейсов. О том, что происходит в аэропортах — в подборке «Медузы».

В аэропортах Белфаста и Дели номера рейсов пишут маркерами на офисных досках.

В некоторых аэропортах образовались очереди на регистрацию и сдачу багажа. Например, в Гатвике в Лондоне — одном из самых загруженных британских аэропортов.

Очереди в международном аэропорту Токио

«Синий экран смерти» на табло в аэропорту Денвера (штат Колорадо)

Аэропорт Сиднея

Международный аэропорт в городе Уорик, штат Род-Айленд

Неработающее табло в аэропорту Лос-Анджелеса

Stefanie Dazio / AP / Scanpix / LETA

Международный аэропорт Рим-Фьюмичино — крупнейший аэропорт Италии

Gregorio Borgia / AP / Scanpix / LETA

Из-за сбоя в компьютерах где-то выдают посадочные талоны, написанные от руки. Например, в Индии. «Сбой в работе Microsoft/CrowdStrike привел к остановке большинства аэропортов Индии. Сегодня я впервые получил посадочный талон, написанный от руки», — рассказал один из пользователей.

Аналогичная ситуация — в парижском аэропорту «Орли».