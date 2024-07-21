Глобальный сбой в работе систем Microsoft затронул 8,5 миллиона устройств. Это менее 1% от всех компьютеров с Windows

Корпорация Microsoft в своем блоге рассказала о последствиях глобального сбоя в работе устройств на операционной системе Windows, произошедшего 19 июля из-за обновления программного обеспечения компании CrowdStrike.

«Хотя обновления ПО могут время от времени вызывать сбои, настолько масштабные инциденты, как с CrowdStrike, происходят нечасто. По нашим оценкам, обновление CrowdStrike затронуло 8,5 миллиона устройств с Windows, или менее одного процента всех компьютеров с Windows», — говорится в сообщении Microsoft от 20 июля.

В корпорации отметили, что хотя процент затронутых устройств был невелик, серьезные экономические и социальные последствия «показывают, что CrowdStrike пользуются организации, предоставляющие крайне важные услуги».

В сообщении отмечается, что Crowdstrike помог Microsoft разработать решение, которое позволит быстрее разобраться с ситуацией.

В работе устройств на Windows 19 июля произошел глобальный сбой из-за обновления программы Falcon Sensor компании CrowdStrike, одного из крупнейших игроков в области кибербезопасности. Сбой затронул авиаотрасль, из-за чего по всему миру отменили тысячи рейсов. Кроме того, нарушилась работа банков, теле- и радиовещательных компаний и других организаций. Чтобы устранить неполадки, возникшие из-за обновления CrowdStrike, Microsoft посоветовала всем перезагрузить систему Windows до 15 раз. Индустрия авиаперевозок восстановилась после сбоя 20 июля.

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