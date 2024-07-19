Microsoft посоветовала всем, кто пострадал от глобального сбоя в работе Windows, перезагрузить систему (до 15 раз)

Корпорация Microsoft предложила с помощью многократной перезагрузки системы Windows устранить неполадки, возникшие на десятках тысяч устройств из-за обновления CrowdStrike. Об этом, как пишет 19 июля The Verge, говорится в сообщении службы поддержки на странице Microsoft Azure, посвященной сбоям.

«Мы получили отзывы от клиентов, что может потребоваться несколько перезагрузок (до 15, согласно сообщениям), но в целом, по отзывам, перезагрузки — эффективный способ устранить неполадки на текущем этапе», — сообщили в службе поддержки.

В Microsoft добавили, что, если 15 перезагрузок не помогут, то можно удалить неисправный драйвер CrowdStrike.

В работе устройств на операционной системе Windows 19 июля произошел глобальный сбой из-за обновления программы Falcon Sensor компании CrowdStrike, занимающейся кибербезопасностью. При загрузке устройств пользователи видели так называемый синий экран смерти (Blue Screen of Death), появляющийся при системных ошибках. Сбой затронул авиакомпании, аэропорты, СМИ, банки и другие компании.

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