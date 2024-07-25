Биньямин Нетаниягу выступил в конгрессе США. Он призвал создать альянс против Ирана и пообещал полную победу над ХАМАС. Тысячи демонстрантов устроили акцию протеста против премьера Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу выступил 24 июля с речью в палате представителей конгресса США. Он заявил, что враги Израиля — это враги США, и пообещал добиться полной победы над ХАМАС.

«Когда мы боремся с Ираном, мы боремся с самым радикальным и кровожадным врагом США. Наша борьба — это ваша борьба, и наша победа будет вашей победой», — приводит его слова BBC News.

По мнению премьер-министра, США и Израиль могут создать альянс в области безопасности на Ближнем Востоке, чтобы противостоять растущей военной угрозе со стороны Ирана. «Все страны, которые находятся в мире с Израилем, и все те страны, которые хотят заключить мир с Израилем, нужно пригласить присоединиться к этому альянсу», — сказал он.

BBC News отмечает, что выступление Нетаниягу, которое длилось около часа, было встречено аплодисментами республиканцев, но десятки членов конгресса от Демократической партии намеренно не пришли на заседание.

«Америка и Израиль должны держаться вместе. Когда мы выступаем вместе, происходит нечто действительно простое: мы побеждаем, они проигрывают», — заявил израильский премьер (цитата по Associated Press). Он добавил, что Израиль будет сражаться до тех пор, пока не уничтожит военный потенциал ХАМАС и его власть в секторе Газа, а также пока не вернет всех заложников домой. По его мнению, только это будет означать «полную победу».

В зале палаты представителей находились заложники, освобожденные из плена ХАМАС, и семьи тех, кто все еще находится в плену. AP отмечает, что как минимум пятеро из них были в футболках с лозунгами, требующими прекратить войну и освободить заложников. Рашида Тлаиб, единственный член конгресса палестинского происхождения, во время выступления Нетаниягу держала табличку с надписями «Военный преступник» и «Виновен в геноциде».

В очередной раз упоминая Иран, Нетаниягу заявил, что «ось террора» угрожает США, Израилю и арабскому миру, назвав это «столкновением варварства с цивилизацией», пишет BBC News. По словам премьера, в Иране считают, что для того, чтобы бросить настоящий вызов США, «сначала необходимо завоевать Ближний Восток». «Но в самом сердце Ближнего Востока на пути Ирана стоит одна гордая проамериканская демократия — моя страна, государство Израиль», — заявил Нетаниягу.

Выступление Нетаниягу сопровождалось протестами в Вашингтоне. Как пишет The Guardian, вокруг Капитолийского холма собрались тысячи протестующих, выступающих против израильского премьера. Перед этим полиция перекрыла часть улиц в центре Вашингтона для движения транспорта, из полицейского управления Нью-Йорка вызвали сотрудников, имеющих опыт борьбы с массовыми протестами.

Протестующие стояли с плакатами, на которых премьер Израиля был назван «военным преступником». В полиции позже сообщили, что у здания Капитолия задержали пять человек за попытку сорвать выступление Нетаниягу. Кроме того, участники акции несли большое чучело премьера Израиля с рогами на голове и капающей изо рта кровью.

Комментируя протесты, Нетаниягу заявил, обращаясь к участникам акции: «Вы официально стали полезными идиотами Ирана».

Прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан в мае потребовал выдать ордера на арест Нетаниягу, а также министра обороны Израиля Йоава Галанта и трех лидеров движения ХАМАС — Яхьи Синвара, Мухаммада Дейфа и Исмаила Хании. По мнению прокурора, Нетаниягу и Галант несут ответственность за военные преступления, совершенные в секторе Газа с 8 октября 2023 года. Нетаниягу назвал запрос прокурора МУС «скандальным» и заявил, что это «не остановит» ни его, ни Израиль. Требование прокурора раскритиковал и президент США Джо Байден. По информации The Jerusalem Post, МУС отложил процесс принятия решения о выдаче ордеров на арест Нетаниягу и Галанта.