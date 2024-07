Суд в Испании приговорил к 18 годам пенсионера, отправлявшего посылки с бомбами в посольства США и Украины

Верховный суд Испании приговорил к 18 годам тюремного заключения 74-летнего государственного служащего в отставке Помпейо Гонсалеса Паскуаля, которого обвинили в отправке шести посылок с бомбами чиновникам и в правительственные учреждения, сообщает Reuters.

В 2022 году посылки с самодельной взрывчаткой были отправлены испанскому премьер-министру Педро Санчесу, министру обороны Маргарите Роблес, а также в посольства Украины и США в Мадриде, в спутниковый центр авиабазы Торрехон-де-Ардос, передающий информацию Украине и в компанию Instalaza, которая в том числе поставляет оружие Киеву.

El Mundo писал, что бомбы в посылках были «зажигательного, а не взрывного» действия. Устройство срабатывало, если дернуть за леску. Почти все бомбы были обезврежены, однако при взрыве одной из них сотрудник службы безопасности украинского посольства получил легкие ранения.

В январе 2023 года Помпейо Гонсалес Паскуаль был арестован. В апреле его отпустили под залог — судья сослался на его возраст и отсутствие судимости. В итоге суд приговорил его к 10 годам лишения свободы по обвинению в терроризме и еще к восьми — по обвинению в изготовлении взрывных устройств. Он также должен будет выплатить 1500 евро в качестве возмещения ущерба пострадавшему сотруднику посольства Украины Николаю Величко.

Суд постановил, что Гонсалес Паскуаль действовал «с целью вызвать волнение в испанском обществе», чтобы оно могло оказать давление на правительства Испании и США для прекращения поддержки Украины.

Испанская прокуратура отмечала, что в телефоне у подозреваемого были установлены Telegram, RT Noticias (приложение RT на испанском) и Sputnik, а в числе его запросов в браузере были «выучить русский за 10 дней», «где в Испании производят танки» и «последние видео войны в Украине».

По данным газеты The New York Times, которая ссылалась на американских чиновников, власти США и ЕС считают, что к рассылке посылок со взрывчаткой причастна российская разведка. Собеседники газеты считают, что этой операцией разведка хотела проверить работу прокси-групп на случай, если Россия решит обострить конфликт в Украине, а также показать, что Москва может наносить удары внутри Европы. В посольстве России в Испании назвали статью The New York Times «фантастической».

Читайте также

В Испании по почте рассылают бомбы. Их отправили премьер-министру, министерству обороны, украинскому послу и поставщику оружия для Киева В посольстве Украины произошел взрыв

Читайте также

В Испании по почте рассылают бомбы. Их отправили премьер-министру, министерству обороны, украинскому послу и поставщику оружия для Киева В посольстве Украины произошел взрыв