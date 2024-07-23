Суд приговорил уроженца Ингушетии Малика Гандалоева к 20 годам колонии. Его называют участником захвата заложников в ростовском СИЗО

Южный окружной военный суд приговорил к 20 годам колонии уроженца Ингушетии Малика Гандалоева, которого обвинили в участии в деятельности « », а также хранении взрывчатки, передает ТАСС. Агентство называет Гандалоева одним из участников захвата заложников в СИЗО-1 Ростова-на-Дону.

Гандалоеву, как следует из карточки дела на сайте суда, вменили три статьи — о незаконном изготовлении (часть 2 статьи 223.1 УК) и незаконном хранении (пункт «а» части 3 статьи 222.1 УК) взрывчатых веществ и об участии в деятельности террористической организации (часть 2 статьи 205.5). Его дело поступило в суд 6 марта 2024 года.

О том, что Гандалоев был шестым участником захвата заложников в СИЗО, писали телеграм-каналы Baza и Mash. По данным Baza, Гандалоеву 22 года, он бывший студент астраханской государственной медицинской академии. Телеграм-канал писал, что его задержали в Ингушетии в марте 2023 года вместе с братом и другом, на месте нашли тайник с самодельным взрывчатым устройством и возбудили уголовное дело. О задержании Гандалоева также со ссылкой на источник писало РИА Новости. Mash уточнял, что в начале июня, когда в ростовском СИЗО произошел захват заложников, Гандалоева задержали в начале бунта. Он остался в живых и дал подробные показания на сокамерников.

Источник РИА Новости сообщал, что, по версии следствия, Гандалоев с братом и другом купил элементы для изготовления взрывного устройства, а затем приехал в Ингушетию, где они ушли в горы и «записали на телефон видео, в которых давали присягу на верность ИГ».

12 февраля 2024 года в перечень террористов и экстремистов, который ведет Росфинмониторинг, был включен Малик Умарбекович Гандалоев 2000 года рождения. Его имя полностью совпадает с именем осужденного. В списке около него стоит звездочка, которая указывает на причастность к терроризму.

Захват заложников в СИЗО-1 Ростова-на-Дону произошел 16 июня. Несколько заключенных сбежали из камеры и взяли в заложники двух сотрудников ФСИН, потребовав возможности покинуть изолятор. С собой у них были ножи, заточки и флаг «Исламского государства». Спустя несколько часов спецназ взял здание СИЗО штурмом и освободил заложников. Во ФСИН заявляли, что все шестеро заключенных убиты. Однако затем выяснилось, что как минимум один из них, Даниил Камнев, выжил. 11 июля его, как сообщил адвокат, выписали из больницы и взяли под стражу.

Центр защиты прав человека «Мемориал» выяснил, что как минимум одного из сокамерников пытавшихся бежать заключенных после попытки захвата заложников перевели в другой изолятор. Его родственники опасаются, что там к нему применяют насилие, чтобы получить от него признательные показания в соучастии в подготовке побега.

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