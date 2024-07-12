Сокамерника ростовских заключенных, захвативших сотрудников ФСИН, перевели в другое СИЗО. Правозащитники опасаются, что его будут пытать, требуя признания

Заключенного ростовского СИЗО-1 Магомеда Алханова, сокамерники которого 16 июня взяли в заложники двух сотрудников ФСИН и попытались сбежать, перевели в СИЗО-2 Таганрога, пишет Центр защиты прав человека «Мемориал».

О переводе Алханова в другое СИЗО узнал его адвокат. 25 июня родственникам заключенного сообщили, что его перевели в одиночную камеру. Адвоката к нему дважды не допустили: в первый раз сотрудники СИЗО сказали, что не могут вывести Алханова, потому что заключенные бросаются бутылками из окон, а во второй — что сломался дверной замок камеры.

4 июля жене Алханова, приехавшей на свидание, сказали, что ее мужа перевели в другое учреждение, но отказались сообщить, в какое. Выяснив, где находится Алханов, адвокат в течение трех дней снова пытался с ним встретиться, но ему сказали, что тот отказывается от встречи.

Родственники говорят, что Алханов никогда не отказывался от встреч с адвокатом и опасаются, что к нему применяют насилие, чтобы получить от него признательные показания в соучастии в подготовке побега. Опасения, что его сделают соучастником, высказывал и сам Алханов.

Вместе с этим, как узнал «Мемориал», из ростовского СИЗО-1 в СИЗО-2 Таганрога перевели еще как минимум троих заключенных — двух чеченцев и дагестанца. Их родственникам также сообщили, что заключенные отказываются от встреч с адвокатами.

Алханова обвиняют в нападении на роту псковских десантников в феврале 2000 года у села Улус-Керт Веденского района Чечни. После захвата заложников в ростовском СИЗО 16 июня он рассказал следствию, что не был в курсе подготовки побега, но от него потребовали признаться, что он знал о плане своих сокамерников. Как пишет «Мемориал», Алханов отказался, и следователи заявили ему, что они «еще встретятся».

«Мемориал» отмечает, что перевод в другое учреждение требует согласия суда, обойти которое может «только орган, способный игнорировать соблюдение закона — например, ФСБ».

16 июня шестеро заключенных СИЗО-1 Ростова-на-Дону захватили в заложники двух сотрудников ФСИН и потребовали возможности покинуть изолятор. С собой у них были ножи, заточки и флаг «Исламского государства». Спустя несколько часов спецназ взял здание СИЗО штурмом и освободил заложников. ФСИН сообщила, что все шестеро заключенных убиты, однако затем выяснилось, что один из них, Даниил Камнев, выжил. 11 июля его, как сообщил адвокат, выписали из больницы и взяли под стражу.

12 июля начальник управления ФСИН по Ростовской области и его первый заместитель подали в отставку. Всего по результатам служебной проверки ФСИН были уволены четверо сотрудников управления, а еще 16 — привлечены к дисциплинарной ответственности.

захват заложников в ростовском сизо

В Ростове-на-Дону заключенные, включая обвиняемых по террористическим статьям, захватили в заложники сотрудников СИЗО Телеграм-каналы опубликовали видео с захватчиками, которые называют себя сторонниками ИГИЛ. Заложников освободили при штурме

захват заложников в ростовском сизо

В Ростове-на-Дону заключенные, включая обвиняемых по террористическим статьям, захватили в заложники сотрудников СИЗО Телеграм-каналы опубликовали видео с захватчиками, которые называют себя сторонниками ИГИЛ. Заложников освободили при штурме