Руководство ГУ ФСИН по Ростовской области, где заключенные в июне захватили заложников в СИЗО, подало в отставку

Начальник ГУ ФСИН по Ростовской области и его первый заместитель подали в отставку, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний.

Комиссия ФСИН, говорится в сообщении, завершила служебную проверку, начатую после того, как 16 июня шестеро заключенных СИЗО-1 в Ростове-на-Дону захватили заложников.

По результатам проверки, принято решение об увольнении четырех сотрудников и привлечении к дисциплинарной ответственности 16 сотрудников ГУ ФСИН по региону и СИЗО.

«Подали в отставку начальник ГУ ФСИН России по Ростовской области и его первый заместитель», — заявили в пресс-службе ФСИН, не уточняя, как это связано с проверкой и принята ли отставка.

Материалы проверки по выявленным нарушениям направлены в Следственный комитет и Генеральную прокуратуру Российской Федерации для правовой оценки.

Для стабилизации работы и оказания практической помощи в ГУ ФСИН России по Ростовской области направлена группа наиболее опытных сотрудников ФСИН России, сообщили в Федеральной службе исполнения наказаний.

Заключенные захватили в заложники сотрудников ростовского СИЗО Meduza

16 июня шестеро заключенных выбрались из камеры в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону и взяли в заложники двух сотрудников ФСИН. По данным СМИ, трое из захватчиков ранее были осуждены по делу о подготовке теракта в здании Верховного суда в Карачаево-Черкесии в декабре 2023 года. В телеграм-каналах распространили видео с обращением захватчиков, в котором они назвали себя сторонниками ИГИЛ.

Спецназ взял здание СИЗО штурмом и освободил заложников.

Захват заложников в СИЗО Ростова-на-Дону

В Ростове-на-Дону заключенные, включая обвиняемых по террористическим статьям, захватили в заложники сотрудников СИЗО Телеграм-каналы опубликовали видео с захватчиками, которые называют себя сторонниками ИГИЛ. Заложников освободили при штурме

Захват заложников в СИЗО Ростова-на-Дону

В Ростове-на-Дону заключенные, включая обвиняемых по террористическим статьям, захватили в заложники сотрудников СИЗО Телеграм-каналы опубликовали видео с захватчиками, которые называют себя сторонниками ИГИЛ. Заложников освободили при штурме