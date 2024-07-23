Камала Харриc получила достаточно голосов демократов для выдвижения на выборы президента США

Вице-президент США Камала Харрис заручилась поддержкой достаточного количества делегатов, которые будут голосовать за выдвижение кандидата на пост главы государства от Демократической партии, сообщает Associated Press.

Согласно подсчетам агентства, к вечеру 22 июля Харрис получила поддержку 2668 делегатов, тогда когда для номинации необходимы голоса 1976 демократов.

Информацию о том, Харрис имеет достаточную поддержку демократов, подтверждает CNN, чьи подсчеты рассчитаны на основе публичных заявлениях делегатов, беседах с ними и собственной информации.

Председатель Национального комитета Демократической партии Джейми Харрисон сообщил, что партия выберет кандидата в президенты США к 7 августа.

21 июля действующий президент США Джо Байден объявил о выходе из президентской гонки. Он поддержал в качестве кандидата от Демократической партии своего вице-президента Камалу Харрис.

Предвыборный штаб Харрис сообщил, что собрал рекордные 81 миллион долларов в первые 24 часа с момента старта кампании.

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