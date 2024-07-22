Сторонники Демократической партии США пожертвовали рекордную сумму — более 50 миллионов долларов — на президентскую кампанию Камалы Харрис
Число пожертвований сторонников Демократической партии США на платформе ActBlue превысило 55 миллионов долларов после того, как Джо Байден снялся с президентских выборов и объявил, что поддержит в качестве кандидата на пост главы государства вице-президента Камалу Харрис, пишет Politico.
Представители самой платформы назвали 21 июля лучшим днем по сбору средств в избирательном цикле 2024 года. По данным ActBlue, им поступило 46,7 миллиона долларов пожертвований. Только за первые пять часов после того, как Камала Харрис подтвердила, что вступает в президентскую гонку, доноры пожертвовали небольшими платежами более 27,5 миллиона долларов. «Массовые сторонники полны энергии и рады поддержать ее [Камалу Харрис] как кандидата от Демократической партии», — говорилось в сообщении ActBlue в соцсети X.
Как отмечает Politico, лучший результат за всю историю платформы был достигнут в день после смерти судьи Верховного суда США и защитницы прав женщин Рут Бейдер Гинзбург в 2020 году, когда демократы собрали 70,6 миллиона долларов. Однако рост числа пожертвований для кампании Камалы Харрис «отражает энтузиазм Демократической партии, которого мы еще не видели в этом цикле», пишет издание.
Действующий глава США Джо Байден 21 июля объявил о выходе из президентской гонки и поддержал в качестве кандидата от Демократической партии своего вице-президента Камалу Харрис. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что победить Харрис ему будет легче, чем Байдена, которого он охарактеризовал как «худшего президента в истории страны». Сама Харрис, в свою очередь, написала, что «сделает все, чтобы объединить Демократическую партию и победить Дональда Трампа».
59-летняя Камала Харрис родилась в семье эмигрантов: ее отец — с Ямайки, мать из Индии. В 2004 году Харрис заняла пост прокурора Сан-Франциско, в 2010-м — должность генерального прокурора Калифорнии. На выборах 2020 года она уже выдвигалась в президенты, но сняла свою кандидатуру после первых дебатов. Праймериз Демократической партии тогда выиграл Джо Байден, который затем назначил Харрис своим вице-президентом. Она стала первой женщиной на этом посту.
Официально демократы еще не выдвинули своего кандидата. Это произойдет на национальном съезде партии, который запланирован на 19–22 августа.