Nikki Kahn / The Washington Post / Getty Images

Судья Верховного суда США, защитница прав женщин Рут Бейдер Гинзбург умерла 18 сентября в своем доме в Вашингтоне, сообщает Associated Press. Ей было 87 лет. Она скончалась от осложнений после рака поджелудочной железы, сообщили в Верховном суде. Гинзбург лечилась от разных онкологических заболеваний с 1999 года.

После сообщения о смерти Рут Гинзбург у здания Верховного суда собрались сотни людей, пришедших почтить память о ней. Они скандировали «RBG» — инициалы судьи.

В память о Рут Гинзбург в Белом доме приспустили флаг США.

После смерти Гинзбург президент США Дональд Трамп получил право выдвинуть нового кандидата в судьи Верховного суда. Сама Гинзбург перед смертью говорила своей внучке, что хочет, чтобы судью, который ее заменит, назначил победитель президентских выборов, которые назначены на ноябрь.

Дональд Трамп во время разговора с журналистами в Миннесоте назвал Гинзбург «удивительной женщиной» и не стал говорить о вакантном месте в Верховном суде. Джо Байден, баллотирующийся в президенты от демократов, в свою очередь, сказал, что нового судью должен назначить победитель выборов.

Рут Бейдер Гинзбург родилась в семье еврейских иммигрантов в Нью-Йорке в 1933 году, в разгар Великой депрессии. Она училась в Корнельском университете, где познакомилась с Мартином Гинзбургом, с которым прожила в браке 56 лет, до его смерти в 2010 году. В 1956 году Гинзбург стала одной из девяти женщин, принятых на юридический факультет Гарвардского университета, затем она перешла в Колумбийский университет. После окончания учебы она не получила ни одного предложения о работе. Гинзбург считала, что ее не брали на работу из-за того, что она «еврейка, женщина и мать». В 1963 году она стала профессором юридической школы Рутгерса в Нью-Джерси.

В 1972 году Гинзбург стала соосновательницей организации по защите прав женщин Womenʼs Rights Project при Американском союзе защиты гражданских свобод. В том же году она устроилась преподавателем в юридическую школу Колумбийского университета, став первой женщиной на таком посту.

Спустя 20 лет Рут Гинзбург достигла вершины своей юридической карьеры — в 1993 году 42-й президент США Билл Клинтон назначил ее одной из девяти судей Верховного суда США, которых избирают пожизненно. Гинзбург стала второй женщиной-судьей в Верховном суде после Сандры Дэй ОʼКоннор, назначенной Рональдом Рейганом в 1981 году. Гинзбург также — первый демократ в суде за 26 лет. В 2009 и 2010 годах Барак Обама назначил в Верховный суд еще двух женщин.

Рут Гинзбург занималась в суде защитой прав женщин и боролась с сексизмом. «Судья Гинзбург проложила путь для многих женщин, в том числе и для меня», — заявила бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон. Одно из первых заметных дел Гинзбург — дело «США против Вирджинии», в результате которого в Военный институт Вирджинии начали принимать не только мужчин, но и женщин. Выступая за гендерное равенство, Гинзбург шутила, что в девятиместном Верховном суде будет достаточно женщин, «когда их будет девять».

Гинзбург также голосовала по самым разным социальным вопросам, вызывающим разногласия, например, однополые браки и право на аборт. В 2010 году Гинзбург фактически возглавила либеральное крыло Верховного суда, в которое входили четверо судей, в том числе три женщины, пишет The New York Times. Обычно Гинзбург высказывалась от лица всех четырех судей.

NYT сравнивает последние годы жизни судьи Гинзбург с жизнью рок-звезды — в интернете ее называют Notorious RBG по аналогии с псевдонимом американского репера Notorious BIG. Гинзбург считают иконой феминизма и героиней поп-культуры. Она широко популярна среди молодежи: молодые женщины делают татуировки с ее изображением, а дети одеваются, как судья, на Хэллоуин. Биография Гинзбург «Notorious RBG: The Life and Times of Ruth Bader Ginsburg» попала в список бестселлеров на следующий день после выхода в 2015 году. Документальный фильм о ее жизни стал кассовым хитом летом 2018 года.

Александр Бакланов