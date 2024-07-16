С сайта главного управления по вопросам миграции МВД РФ пропала форма для проверки актуальности внутреннего паспорта, обратило внимание «Можем объяснить».

Как пишут журналисты, страница, на которой ранее присутствовала эта форма, теперь заполнена другими опциями, включая проверку недействительности заграничных паспортов старого образца.

Издание также обратило внимание, что проверить действительность внутреннего паспорта РФ стало невозможно на сайте «Госуслуг». Сейчас там появляется окно с надписью «Сервис МВД не отвечает. Попробуйте подать заявление позже». Журналисты уточняют, что еще накануне сервис работал.

Журналисты связывает произошедшее с появившимися за последние дни новостями об уехавших из страны россиянах, которые обнаружили, что их внутренние паспорта были аннулированы.

С аннулированием паспортов столкнулись Даниил Чебыкин и Ричард Кинг, сооснователи проекта «Омское гражданское объединение», который власти РФ объявили «экстремистской организацией». По мнению активистов, МВД приняло решение об аннулировании их документов вскоре после того, как они обратились в российское посольство для замены заграничных паспортов.

Позднее об аннулировании своего паспорта сообщила студентка из Архангельска Олеся Кривцова, уехавшая из России после возбуждения уголовного дела о «дискредитации» армии. По ее словам, она узнала о том, что ее паспорт был признан недействительным, в середине июля. Перед этим ей отказали в замене заграничного паспорта в Генеральном консульстве России в норвежском Киркенесе, после чего она обнаружила, что не может зайти на «Госуслуги».